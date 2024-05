Un uomo di 62 anni è stato denunciato dopo aver molestato una bambina di 5 anni in zona via Primo Carnera, nel quartiere Zen 2 di Palermo. L’uomo ha rischiato di essere linciato dalla folla.

Attualmente si sta cercando di rintracciare la bambina molestata, oltre ad alcuni testimoni.

La molestia alla bambina

L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe abbassato i pantaloni davanti a una bambina di 5 anni. Il fatto sarebbe stato notato da alcuni passanti che immediatamente sono intervenuti per cacciarlo. L’uomo ha trovato rifugio all’interno di un’abitazione in via Agesia di Siracusa dove si è rinchiuso per evitare il linciaggio della folla.

Il tentato linciaggio

La folla si è ammassata inferocita fuori dall’abitazione in cui il 62enne si è rifugiato. Tanto che si è reso necessario un massiccio intervento delle forze dell’ordine, anche con poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa per scortare fuori dalla casa l’uomo e portarlo in commissariato.

Gli stessi poliziotti sono stati presi di mira dalla folla che ha lanciato loro addosso oggetti di qualsiasi sorta mentre trascinavano via il molestatore. Il bilancio è di due agenti feriti e di parecchi veicoli danneggiati.