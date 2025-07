Affonda traghetto in Indonesia con 60 persone a bordo: morti e dispersi

Tragedia in Indonesia: affonda traghetto per Bali, morti e dispersi

Tragedia nelle acque in Indonesia: un traghetto con oltre 60 persone a bordo è affondato mentre era diretto verso Bali. Le autorità locali hanno confermato la morte di almeno quattro passeggeri, mentre 29 sono stati tratti in salvo. Continuano senza sosta le operazioni di ricerca per i dispersi.

Un traghetto con a bordo almeno 53 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio è affondato nei pressi dell’isola di Bali, rinomata meta turistica dell’Indonesia. Al momento si contano almeno quattro vittime confermate, mentre decine di persone risultano ancora disperse. 23 naufraghi sono stati recuperati e tratti in salvo.

Il traghetto era salpato nella tarda serata di mercoledì dal porto di Ketapang, situato nell’estremità orientale dell’isola di Giava, con destinazione Gilimanuk, sull’isola di Bali. Il viaggio, che avrebbe dovuto coprire una distanza di circa 50 chilometri attraverso lo Stretto di Bali in un’ora, si è interrotto tragicamente dopo appena trenta minuti di navigazione.

Le cause del naufragio sono ancora sotto esame: secondo quanto riferito dalla compagnia di navigazione, l’imbarcazione avrebbe segnalato un guasto al motore poco prima di affondare.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono attualmente in corso e coinvolgono nove imbarcazioni, tra cui due rimorchiatori e due motovedette, oltre a pescherecci locali e volontari da terra. Durante la notte, onde alte fino a due metri e la scarsa visibilità hanno complicato i soccorsi, ma il miglioramento delle condizioni meteo ha permesso di riprendere le ricerche con maggiore efficacia questa mattina.

Non è ancora chiaro se tra i passeggeri vi fossero turisti stranieri.