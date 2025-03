Tragedia a Napoli dove una studentessa di 17 anni è morta sul traghetto durante una gita scolastica. Ecco cosa è successo.

Dramma a Napoli, studentessa muore in gita sul traghetto

Doveva essere solo una gita scolastica invece si è trasformata in tragedia. Una studentessa di 17 anni di Grosseto è morta a bordo di un traghetto direzione Palermo. Secondo le prime informazioni, era in gita con la scuola nell’ambito del “tour della legalità”, a bordo della nave Napoli-Palermo.

Studentessa muore in gita sul traghetto: cosa è successo

Tragedia a bordo di un traghetto partito da Napoli direzione Palermo. Una studentessa di 17 anni dell’Istituto geometri Manetti-Porciatti di Grosseto è morta dopo essersi sentita male. La ragazza era in gita con la scuola quando, secondo le prime ricostruzioni, ieri sera si sarebbe accasciata a terra non appena rientrata nella sua cabina. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con il personale del 118 fatto arrivare dalla terraferma ma, per la giovane, non c’è stato nulla da fare. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti. Sul corpo della studentessa è stata disposta l’autopsia.