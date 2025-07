Donna di 50 anni azzannata al volto dal rottweiler di famiglia. Trasportata in ospedale, cause dell’aggressione da chiarire.

Un’aggressione da parte di un cane, soprattutto se di razza grande come il rottweiler, può avere conseguenze gravi e imprevedibili. Quando a essere vittima è una persona all’interno della propria abitazione, la situazione assume un impatto ancora più drammatico, mettendo in luce le difficoltà nella gestione degli animali domestici e l’importanza della sicurezza in casa.

Il recente caso avvenuto a Pisa, dove una donna è stata aggredita al volto dal rottweiler di famiglia, riapre il dibattito su come prevenire simili episodi e tutelare sia le persone che gli animali.

Aggredita dal cane: 50enne azzannata al volto dal rottweiler di famiglia

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione dei vicini, trasformando in attimi di paura la mattinata di una 50enne, aggredita dal rottweiler di famiglia. L’allarme è scattato intorno alle 9, quando è stato richiesto l’intervento del 118 in via del Marmigliaio. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla donna, poi trasportata all’ospedale di Cisanello per le ferite profonde causate dal morso del cane.

Dalle prime verifiche, l’animale sembra appartenere allo stesso nucleo familiare della vittima e, al momento, non risultano precedenti segnalazioni sulla sua eventuale pericolosità.

Rottweiler aggredisce donna a Pisa: 50enne ricoverata in ospedale

La donna di 50 anni è stata aggredita al volto dal rottweiler di proprietà familiare e subito trasportata in ospedale in codice giallo a causa delle lesioni riportate. Fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio, avvenuto all’interno di un’abitazione, ha suscitato grande attenzione, mentre sono ancora in corso le indagini per comprendere le cause che hanno scatenato l’improvviso attacco del cane.