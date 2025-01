Tragedia questa mattina a Cremona, una studentessa di 15 anni è morta investita da un bus mentre stava attraversando la strada per andare a scuola.

Cremona, studentessa di 15 anni muore investita da un bus mentre va a scuola

La città di Cremona è sotto choc. Una studentessa di 15 anni è morta questa mattina dopo essere stata investita da un bus carico di studenti in via Dante. La ragazza stava andando a scuola e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe attraversato la strada in prossimità del semaforo che però era rosso. La giovane non si sarebbe accorta dell’arrivo del mezzo. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Per la studentessa però non c’è stato nulla da fare, secondo il 118 sarebbe morta sul colpo.

Sotto choc l’autista del bus

Sotto choc l’autista del bus che ha investito la studentessa di 15 anni. L’uomo ha anche accusato un malore. I ragazzi a bordo dell’autobus sono stati fatti scendere dal mezzo e ascoltati come testimoni: “abbiamo sentito un rumore forte, sordo, un botto”. Il mezzo è stato posto sotto sequestro mentre i Carabinieri stanno cercando di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Decisive saranno le telecamere di videosorveglianza.