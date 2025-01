Tragedia stradale sulla Gela-Niscemi. Muore una bambina di 9 anni, mentre la madre è ricoverata in gravissime condizioni.

Incidente Gela-Niscemi, tragedia sulla strada: muore bambina di 9 anni

Tragedia sulla strada che collega Gela a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Una bambina di 9 anni è morta all’ospedale di Gela dopo essere stata vittima di un incidente. Erano troppo gravi i danni riportati dalla piccola a seguito dell’impatto dell’auto su cui viaggiava, una Fiat Panda, che è uscita fuori strada andando a sbattere contro un muro. Alla guida dell’auto la mamma della piccola, 36anni, ricoverata in gravi condizioni. Nell’incidente sono rimasti feriti in modo lieve anche i due fratellini della vittima., di 4 e 7 anni. Sul luogo sono arrivati subito i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri del reparto territoriale di Gela e della Stazione di Niscemi, per effettuare i rilievi e capire le dinamiche dell’incidente.

Incidente Gela-Niscemi: cosa sappiamo

Sono ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato l’auto su cui viaggiava una madre 36enne e i suoi tre figli a finire fuori strada. Con molta probabilità è stato a causa del manto stradale scivoloso. Secondo le prime informazioni, l’incidente stradale sarebbe avvenuto intorno alle 8 questa mattina. Mamma e figli si stavano recando a scuola.