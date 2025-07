Caduta in un pozzo nel cortile di casa in ristrutturazione: indagini in corso

Caduta in un pozzo nel cortile di casa in ristrutturazione: indagini in corso

Donna cade in un pozzo durante lavori di ristrutturazione: intervento rapido dei soccorsi e indagini in corso sulla sicurezza.

Un incidente imprevisto ha avuto luogo nel cortile di un’abitazione in ristrutturazione a Piossasco, dove una donna è caduta in un pozzo. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi, che hanno lavorato con tempestività per estrarla e garantirle le prime cure.

Caduta in un pozzo nel cortile di casa in ristrutturazione: intervengono i soccorsi

Grande spavento nella mattinata di oggi, venerdì 11 luglio a Piossasco, dove una donna di 55 anni è precipitata in un pozzo nel cortile di un’abitazione in fase di ristrutturazione, situata all’incrocio tra via Susa e via Cavour.

La donna, che si era recata lì per prendersi cura degli animali domestici degli amici, è passata sopra alcune assi di legno che coprivano il pozzo, ma queste hanno ceduto improvvisamente. La caduta è stata di circa dodici metri, e solo grazie alla presenza di acqua e fango sul fondo la donna ha potuto evitare conseguenze tragiche.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare gli accertamenti.

Caduta in un pozzo nel cortile di casa in ristrutturazione: le condizioni della donna

Fortunatamente le condizioni della donna non sarebbero risultate critiche. L’ammortizzamento provocato dal fango e dall’acqua ha limitato l’impatto della caduta, permettendo alla donna di mantenere uno stato stabile. Dopo le prime cure sul posto, la 55enne è stata trasportata in ambulanza all’ospedale San Luigi di Orbassano per ulteriori controlli e accertamenti.

Le autorità locali, tra cui la polizia municipale e i carabinieri, hanno aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità relative alla sicurezza nell’area di lavoro.