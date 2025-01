Un uomo di 50 anni deceduto in un incidente stradale, due feriti trasportati in ospedale.

Un tragico pomeriggio a Serrapetrona

Nel pomeriggio di ieri, un incidente stradale ha scosso la comunità di Serrapetrona, in provincia di Macerata. La Strada Statale 77 è stata teatro di un drammatico schianto che ha portato alla morte di un uomo di circa 50 anni. La vittima, alla guida di un’auto, ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un guardrail. Questo tragico evento ha lasciato un segno profondo nella comunità locale, già colpita da altri incidenti in passato.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto in un tratto particolarmente critico della strada, noto per la sua pericolosità. L’uomo, che viaggiava con due passeggeri, ha perso la vita sul colpo, mentre gli altri due occupanti del veicolo sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118. Trasportati all’ospedale regionale di Torrette, le loro condizioni sono state giudicate serie ma stabili. Le autorità competenti stanno indagando sulle cause che hanno portato a questo tragico evento, esaminando anche le condizioni della strada e del veicolo coinvolto.

Interventi sul luogo dell’incidente

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso. Il traffico sulla Strada Statale 77 ha subito pesanti rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. La polizia stradale ha invitato gli automobilisti a prestare attenzione e a rispettare i limiti di velocità, soprattutto in tratti stradali noti per la loro pericolosità. Questo incidente riporta alla luce la necessità di una maggiore sicurezza stradale e di interventi mirati per prevenire futuri sinistri.