Un 14enne di Gela, in provincia di Caltanissetta, è ricoverato in gravi condizioni dopo essersi sparato un colpo di pistola alla testa.

In gravi condizioni il ragazzo di Gela che si è sparato con una pistola. Cos’è successo?

Il 14enne è stato trovato dalla madre riverso a terra in una pozza di sangue. La madre e il padre del ragazzo sono dipendenti di una ditta di vigilanza privata e, il minore, avrebbe utilizzato la pistola della madre, non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di suicidio o se sia partito un colpo accidentalmente.

La vicenda è avvenuta ieri, 20 marzo, poco dopo la mezzanotte, mentre il ragazzo era solo nell’abitazione.

Il colpo di pistola e l’intervento alla testa

Nella notte, secondo quanto accertato da MeridioNews da fonte sanitarie, il ragazzino è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico all’ospedale Cannizzaro di Catania, poiché il proiettile sarebbe entrato ed uscito dal cranio. Ora si dovrà attendere l’evoluzione del quadro clinico, attualmente la prognosi resta riservata.

Chi è il 14enne che si è sparato alla testa a Gela

Il ragazzo frequentava il primo anno delle scuole superiori e aveva anche ottenuto buoni voti in questo anno scolastico. A quanto risulta, non avrebbe mai mostrato segni di disagio, il che farebbe propendere gli inquirenti per l’ipotesi di un colpo partito per errore.