Manuel Bedonni, rimasto vittima di un gravissimo incidente con la sua moto, è morto in ospedale dopo tre giorni di agonia

Il 24 aprile un giovane di 25 anni si è schiantato con la moto contro un camion sulla Porrettana Vecchia, in provincia di Bologna.

Si schianta con la moto contro un camion

L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì a Pontecchio Marconi. Manuel Bedonni si trovava a bordo della sua moto, quando ha colpito un tir ed è finito violentemente sull’asfalto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna.

La morte in ospedale

Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi. Il ragazzo si è spento nella giornata di venerdì 27 aprile, dopo tre giorni di ricovero. I familiari hanno dato il via libera per l’espianto degli organi. Le dinamiche del drammatico sinistro sono ancora da accertare, sul caso stanno indagando le forze dell’ordine.

Il cordoglio per la scomparsa

Manuel Bedonni, 25 anni, era figlio del noto pilota di rally Marco Bedonni, morto nel 2023 a causa di una malattia. Il ragazzo ha ereditato dal padre la passione per i motori e le due ruote. La prematura scomparsa del 25enne ha lasciato un profondo vuoto tra amici e conoscenti, che si sono stretti intorno alla famiglia. Sui social sono stati tanti i messaggi per rendergli l’ultimo saluto, come: “Fai buon viaggio piccolo angelo, oggi raggiungi tuo papà“.