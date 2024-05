Nel tardo pomeriggio di domenica 12 maggio, a Sacile si è verificato un grave incidente tra un’auto e una moto. Poco dopo le 18, è infatti avvenuta una colissione tra i due veicoli lungo viale Repubblica, le cui cause sono ancora oggetto di indagine.

Sacile, collisione tra auto e moto: i soccorsi

Immediatamente sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno provveduto a trasportare una giovane donna di 25 anni, rimasta ferita nell’incidente, all’ospedale di Pordenone. La ragazza è stata classificata come codice giallo, indicando una situazione di gravità moderata.

Non è un episodio isolato

Questo episodio che ha visto il ferimento di una 25enne non è purtroppo il primo episodio che avviene nel territorio comunale di Sacile. Già lo scorso 25 febbraio si era verificato un altro sinistro stradale durante l’orario serale. Due veicoli, in questo caso, avevano collisionato lungo via Colombo, all’incrocio con via Piave.

Altro incidente sulla statale Gela-Caltanissetta

Come se questo non bastasse, lo scorso 12 maggio è avvenuto un ulteriore incidente, stavolta fatale, sulla statale Gela-Caltanissetta. Si è infatti verificato uno scontro frontale tra un’auto e un furgone da 9 posti, che ha causato un morto e nove feriti. La vittima sarebbe un uomo di 50 anni che si trovava alla guida dell’auto.