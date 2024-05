Concorso Agenzia delle Dogane: 40 mila aspiranti in lizza per il ruolo di funzionari

Record di partecipazione al concorso Agenzia delle Dogane: 40 mila candidati in lizza per 564 posti, la prova si terrà in dieci poli fieristici

L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli sta ampliando il proprio team con nuove figure professionali e ha avviato le prove d’esame per il concorso pubblico ordinato lo scorso febbraio per 564 posti nell’Area funzionari.

Concorso Agenzia delle Dogane: boom di domande

Circa 40 mila candidati sono stati convocati per affrontare le preselezioni presso dieci diverse sedi fieristiche sparse in tutta Italia, per semplificare le procedure e favorire la partecipazione. La grande partecipazione riflette un forte interesse per queste opportunità e offre una possibilità significativa per coloro che ambiscono a una carriera nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Le novità spiegate da Alesse

Il direttore Roberto Alesse ha presentato alcune novità circa il lavoro dell’Agenzia delle Dogane, relative alla riforma dello sdoganamento centralizzato. A partire dal 1° luglio 2024, tale riforma consentirà lo sdoganamento centralizzato solo per le importazioni, con la conclusione dello sviluppo previsto per il 1° giugno 2025.

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato la prossima pubblicazione di una graduatoria per un maxi concorso da 4000 posti, dopo alcuni rallentamenti. Se tutto procederà senza ostacoli, si prevede di assumere entro giugno.