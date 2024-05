Concorso Agenzia delle Entrate, 80 posti nelle Risorse Umane: come fare domanda

Un’opportunità lavorativa sta per aprirsi per coloro che aspirano a lavorare nell’Agenzia delle Entrate. Questo nuovo concorso, inserito nel Piano di Assunzioni Ordinarie (PAO) 2024/2026, mira a potenziare le risorse dell’ente per garantire un miglioramento qualitativo dei servizi offerti. È un’occasione importante per chi desidera intraprendere una carriera nella pubblica amministrazione e contribuire al lavoro dell’Agenzia delle Entrate. È consigliabile essere ben preparati e informati sui dettagli del concorso per massimizzare le proprie possibilità di successo. Vediamo insieme i dettagli per il bando di partecipazione.

Concorso Agenzia delle Entrate: quanti posti disponibili per le Risorse Umane

Con ben 80 posti disponibili per Funzionari specializzati nelle Risorse Umane, l’organizzazione può concentrarsi su una serie di compiti fondamentali per garantire un’efficace gestione delle risorse umane. Le mansioni principali sono: gestione delle Risorse Umane, sviluppo e selezione del personale, valutazione delle prestazioni e gestione delle relazioni sindacali. Con 80 posizioni disponibili, l’organizzazione ha la possibilità di assemblare un team robusto e competente di professionisti delle risorse umane, in grado di soddisfare le esigenze dell’organizzazione in termini di gestione del personale, sviluppo professionale e relazioni sindacali, se presenti.

Cercasi nuove risorse: i requisiti per il Concorso Agenzia delle Entrate – Risorse Umane

I requisiti per la partecipazione al prossimo concorso Agenzia delle Entrate, sono il godimento dei propri diritti civili e politici e l’idoneità fisica all’impiego. È richiesta una laurea triennale in: Psicologia, Scienze dell’Educazione, Scienze politiche, Sociologia, Scienze giuridiche, Scienze economiche. Oppure una laurea magistrale in: Educazione degli Adulti, Scienze Pedagogiche, Gestione Servizi Educativi, Servizio Sociale, Sociologia, Psicologia, E-Learning, Comunicazione, Società dell’Informazione, Filosofia, Antropologia, Filologia, Linguistica, Storia.

Concorso Agenzia delle Entrate – Risorse Umane, come inviare domanda

Per inviare la domanda, che sarà unicamente in via telematica, occorre: accedere al Portale InPA utilizzando le tue credenziali SPID o CIE. Una volta dentro, cercare la sezione dedicata all’invio delle domande e compilare il modulo online con tutte le informazioni richieste. Controllare attentamente i dati inseriti prima di inviare la domanda. Ricordare, infine, che si ha a disposizione 30 giorni dalla pubblicazione del bando per completare questa procedura.