A breve, i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per esprimere la propria preferenza sulle elezioni europee del 2024. Come sempre, quando è tempo di elezioni, si apre il tema dei cittadini che vivono all’estero e che hanno il diritto di fare ritorno nei propri comuni di residenza per andare a votare. Ecco che per facilitare gli spostamenti, sono stati previsti degli sconti sui voli e sui viaggi in treno.

Elezioni europee 2024, sconti su treni e voli: il dettaglio

Attraverso la circolare n.49 del 16 maggio 2024, il Ministero dell’Interno a illustrato quali saranno le agevolazioni sugli spostamenti per i cittadini italiani che vivono all’estero e che vorranno tornare nei propri paesi per votare in occasione delle elezioni europee. I biglietti per Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte, per esempio, costeranno fino al 70% in meno, mentre i treni regionali avranno sconti fino al 60%. Tali riduzioni, va ricordato, sono applicabili solo per viaggi di andata e ritorno, per la seconda classe e per il livello di servizio Standard, con l’andata che deve essere dal decimo giorno prima della votazione e il ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo. Basterà presentare, quando necessario, la propria tessera elettorale, per poterne beneficiare, accompagnandola da un documento di identità. Allo stesso modo, Italo permette di risparmiare il 60% del biglietto partendo fra 30/05 e il 9/06 e tornando tra il 8/06 e il 19/06.

Elezioni europee 2024, sconti su treni e voli: via mare e via aerea

Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., Grimaldi Euromed S.p.A., Società Navigazione Siciliana S.c.p.A. e NLG – Navigazione Libera del Golfo, le diverse compagnie di navigazione, aiuteranno, invece, chi preferirà spostarsi via mare e anche in questo caso gli sconti sono del 60%. Infine, ITA Airways, si occuperà degli elettori che devono prendere l’aereo.