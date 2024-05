Le elezioni europee 2024 si terranno dal 6 al 9 giugno in tutti i paesi europei. Tutti i dettagli su come votare e sui candidati.

Elezioni Europee 2024: quando si vota?

Le elezioni europee 2024 si terranno dal 6 al 9 giugno in tutti i Paesi europei. In Italia si voterà sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. I cittadini europei sono chiamati a eleggere i rappresentanti del Parlamento Europeo, come accade ogni cinque anni. Tutti i cittadini europei maggiorenni residenti in Italia possono votare, così come tutti gli italiani maggiorenni residenti all’estero. Sulla scheda elettorale è possibile esprimere fino a tre preferenze e verranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze con una soglia di sbarramento. I partiti che prendono meno del 4% non potranno eleggere alcun europarlamentare.

Al momento si sa che Elly Schlein e Antonio Tajani saranno candidati, mentre Giuseppe Conte e Matteo Salvini no. In corsa anche Giorgia Meloni. Nel Parlamento ci sono sette diversi gruppi politici e al loro interno si collocano i partiti italiani.

Elezioni Europee 2024: come e quando si vota?

Alle elezioni europee potranno votare tutti i cittadini italiani maggiorenni che risiedono in Italia o all’estero. Possono votare in Italia anche i cittadini europei residenti qui. Alle europee si applica una legge elettorale proporzionale, che assegnerà i seggi ad ogni lista in base alla quantità di voti ottenuta, senza valorizzare le alleanze e le coalizioni. Ogni partito correrà separatamente. Sulla scheda elettorale si potranno indicare fino a tre preferenze per i candidati della lista scelta, ma dovranno essere di sesso diverso. Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze.

Elezioni Europee 2024: chi sono i candidati

Per il voto l’Italia sarà divisa in cinque circoscrizioni e in ciascuna saranno presentate liste con candidati diversi. Le circoscrizioni sono Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole. Le liste dei candidati saranno diverse in ogni circoscrizione. I partiti avevano l’obbligo di comunicare le liste complete entro il 1° maggio. Per il Pd Elly Schlein sarà candidata come capolista al Centro e nelle Isole, mentre Stefano Bonaccini sarà capolista al Nord-Est e la giornalista Lucia Annunziata nel Sud. Il Movimento 5 stelle sta scegliendo i candidati, ma non ci sarà il leader Giuseppe Conte. Candidata anche Giorgia Meloni, mentre Salvini non sarà nelle liste. Per Forza Italia ci sarà Antonio Tajani, capolista in tutte le circoscrizioni tranne le Isole, in cui ci sarà Caterina Chinnici. Matteo Renzi aveva annunciato la candidatura, ma ora non è sicuro visto che sarà in corsa con gli Stati Uniti d’Europa. Anche Carlo Calenda è in dubbio. Nomi che hanno fatto notizia sono Capitano Ultimo, ex colonnello che arrestò Toto Riina e sarà candidato con Libertà di Cateno De Luca, e Ilaria Salis, candidata con Alleanza Verdi-Sinistra.

I gruppi politici europei sono sette in tutto e tra di loro si dividono i partiti italiani. I più numerosi sono il gruppo del Partito popolare europeo, a cui aderisce Forza Italia, e il gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e democratici, a cui aderisce il Partito democratico. Segue il gruppo centrista di Renew Europe, in cui ci sono Azione, Italia Viva e +Europa. Nel gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea ci sono solo tre eurodeputati italiani, ovvero gli ex M5s Ignazio Corrao, Rosa D’Amato e Piernicola Pedicini. Troviamo poi il gruppo dei Conservatori e riformisti europei, presieduto fino a pochi mesi fa da Giorgia Meloni, a cui aderisce Fratelli d’Italia. Presente anche il gruppo di Identità e democrazia, che raccoglie partiti di estrema destra e la Lega, e il gruppo della Sinistra al Parlamento europeo, con partiti di tradizione socialista e comunista, senza rappresentanti italiani.