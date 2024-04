“Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo”. Con queste parole, Giorgia Meloni, ha annunciato agli elettori a Pescara, nella conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, la sua candidatura alle Europee.

Le parole di Giorgia Meloni

«Non toglierò un solo minuto dell’attività del governo per fare campagna elettorale sul mio nome. Siccome non sono la segretaria del Partito democratico sono sicura che il partito mi darà una mano in questa campagna elettorale. Sono orgogliosa di guidare questa comunità politica. Il potere serve a migliorare la vita delle persone. Oggi possiamo dire che l’Italia è tornata protagonista, può cambiare quello che non funziona in Europa e ha già iniziato a farlo con l’immigrazione».

Giorgia Meloni: “Cambiamo anche l’Europa”

«Siamo di fronte a una battaglia decisiva a un vero e proprio bivio che non consente di tirarci indietro, tutti devono essere pronti a fare la loro parte e io come sempre intendo fare la mia. Mi sono sempre considerata una soldato e i soldati quando devono non esitano a schierarsi in prima linea. Difenderemo anche in Ue le nostre eccellenze, i nostri confini, la nostra identità. Anche stavolta ci diranno che siamo dei pazzi che è una sfida impossibile da vincere. Ci hanno dato tante volte per sconfitti, ci hanno detto che eravamo destinati a scomparire. Lasciateglielo dire. Mentre si crogioleranno in questa loro rassicurante speranza noi continueremo a lavorare come sempre fatto e chissà se anche stavolta riusciremo a smentire i pronostici. È arrivato il momento di alzare la posta, cambiamo anche l’Europa».

Sfidare e vincere contro la sinistra