The Code di Nemo è la prima canzone cantata da una persona non binaria a vincere l'Eurovision

Roberto Vannacci, candidato alle elezioni europee 2024 per la lega, attacca duramente Nemo, la persona vincitrice dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest.

La reazione di Vannacci

La Svizzera ha vinto l’edizione 2024 dell’Eurovision, ottenendo 591 punti, contro i 547 dell’artista della Croazia, arrivato secondo. Nello specifico, la canzone The Code di Nemo è stata la più votata. Nemo, 24anni, si identifica come persona non binaria e il suo genere è uno dei temi al centro della canzone vincitrice.

Tema della canzone e persona vincitrice non sono però piaciuti al generale Roberto Vannacci che ha commentato il trionfo di Nemo affermando: “Il Mondo al Contrario è sempre più nauseante”.

Le provocazioni di Vannacci

Le posizioni di Vannacci sulla comunità LGBTQ+ sono note e sono raccontate all’interno del suo romanzo “Il mondo al contrario”. Anche recentemente il generale (ora sospeso dall’esercito) ha esternato le sue opinioni controverse e provocatorie in tema di genere e sessualità. Durante una puntata di Quarta Repubblica, andata in onda lunedì 6 maggio, si è infatti rivolto al deputato Alessandro Zan affermando: “Lei come omosessuale non rappresenta la normalità”.