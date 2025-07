Ricostruzione dell’Ucraina, al via a Roma la conferenza: programma e partecipanti

Ricostruire un Paese non significa solo rimettere in piedi infrastrutture, ma ricostruire fiducia, economia e prospettive comuni. Con questo spirito prende il via oggi a Roma, nella cornice del centro congressi La Nuvola dell’Eur, la quarta edizione dell’Ukraine Recovery Conference (URC2024), dedicata alla ripresa e al futuro dell’Ucraina. In programma il 10 e 11 luglio, la conferenza riunisce rappresentanti di governi, istituzioni finanziarie, imprese e società civile per discutere strategie concrete di sostegno e cooperazione internazionale.

Ricostruzione dell’Ucraina: le parole del ministro Tajani e del presidente Mattarella

Presentando l’evento, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato che l’assistenza militare all’Ucraina deve procedere parallelamente alla cooperazione civile. Ha spiegato che, proprio per questo motivo, il governo italiano ha voluto fare dell’impegno per la ricostruzione un pilastro centrale della propria azione. Tajani ha ribadito il sostegno dell’Italia al processo di ricostruzione, al programma di riforme di Kiev e al suo cammino verso l’adesione all’Unione Europea.

“Stiamo registrando un forte interesse e ci aspettiamo la presenza attiva di numerose imprese. Lavoreremo affinché la Conferenza di Roma possa essere un trampolino di lancio per la pace, anche attraverso maggiori investimenti nel Paese”, ha concluso.

Nel corso dell’incontro al Quirinale, avvenuto ieri, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rinnovato il sostegno dell’Italia a Kiev con parole chiare e decise.

“Benvenuto in questo palazzo signor Presidente, è un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia che lega l’Italia e l’Ucraina, è pieno sostegno del nostro paese all’indipendenza, alla sovranità, alla integrità territoriale dell’Ucraina, con la vicinanza più intensa e concreta, la nostra posizione è e rimane assolutamente ferma in questa posizione”.

Ricostruzione dell’Ucraina, al via a Roma la conferenza: programma e partecipanti

Oltre 3.500 partecipanti, più di 100 delegazioni ufficiali, 40 enti internazionali, 2.000 imprese – tra cui circa 500 italiane – e centinaia di esponenti delle amministrazioni locali e della società civile. Sono questi i numeri della quarta edizione dell’Ukraine Recovery Conference, in programma a Roma il 10 e 11 luglio, presso il centro congressi La Nuvola dell’Eur. L’appuntamento include un Recovery Forum e una sezione specifica dedicata al mondo imprenditoriale.

L’obiettivo principale è proseguire il coinvolgimento attivo di governi, settore privato, istituzioni finanziarie, territori e comunità civili nella pianificazione della ripresa dell’Ucraina, una volta terminato il conflitto con la Russia.

Dopo i saluti introduttivi del Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, la plenaria sarà aperta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Seguiranno gli interventi di figure chiave del panorama politico europeo, tra cui la first lady ucraina Olena Zelenska, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz (in rappresentanza del Paese ospitante dell’edizione 2024) e il Primo Ministro polacco Donald Tusk, che accoglierà la prossima edizione. Nel pomeriggio, è previsto un collegamento con il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer per una videoconferenza del gruppo dei “volenterosi”, insieme ai leader presenti a Roma.

Il programma prevede panel di alto livello strutturati su quattro temi centrali: sviluppo del settore privato, capitale umano, governance territoriale e riforme in vista dell’adesione all’UE. Il Recovery Forum offrirà tavole rotonde e laboratori dedicati a settori strategici come infrastrutture, energia, agricoltura, digitale, edilizia e sanità.

Previsto anche uno spazio dedicato al confronto tra imprese italiane, ucraine e internazionali, con incontri B2B e B2G con le istituzioni ucraine. I lavori proseguiranno l’11 luglio con lo stesso formato.