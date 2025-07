Papa Leone riceve Zelensky a Castel Gandolfo: in agenda anche l’incontro co...

Volodymyr Zelensky è stato ricevuto oggi da Papa Leone a Castel Gandolfo, in un incontro carico di significato simbolico e diplomatico. Nel pomeriggio, il presidente è atteso al Quirinale per un ulteriore confronto con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a sottolineare l’importanza della cooperazione tra Italia e Ucraina in un momento storico delicato.

Zelensky a Roma per la Ukraine Recovery Conference

La quarta edizione dell’Ukraine Recovery Conference si svolgerà invece domani e dopodomani (10-11 luglio) presso il centro congressi La Nuvola all’Eur.

Circa 3.500 partecipanti, tra cui oltre 100 delegazioni ufficiali, 40 organizzazioni internazionali e 2.000 imprese — di cui circa 500 italiane — si riuniranno per discutere del futuro rilancio post-bellico di Kiev. Tra i presenti figurano lo stesso Zelensky, la premier Giorgia Meloni, il cancelliere Olaf Scholz, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e Donald Tusk. È inoltre prevista una videochiamata con i sostenitori convocati da Starmer e Macron nel Regno Unito.

Questa iniziativa rappresenta la quarta edizione di un appuntamento annuale di rilievo politico, finalizzato a promuovere la ricostruzione rapida e duratura dell’Ucraina, in risposta all’invasione su larga scala da parte della Russia. La Commissione Europea gioca un ruolo centrale nel mantenere alta l’attenzione internazionale sulla ripresa del Paese, sia durante il conflitto sia nella fase successiva. La Conferenza funge da piattaforma per coordinare il sostegno politico e mobilitare le risorse finanziarie necessarie. Nel corso dell’evento, verranno inoltre annunciate nuove iniziative che confermano l’impegno costante dell’UE nei confronti dell’Ucraina.

Zelensky ricevuto da Papa Leone: atteso l’incontro con Mattarella

Questa mattina, Papa Leone XIV ha concesso un’udienza a Volodymyr Zelensky, Presidente della Repubblica Ucraina. Lo rende noto il bollettino della sala stampa vaticana. Non sono ancora noti i dettagli dei temi trattati durante l’incontro, ma è certo che al centro vi siano questioni legate al conflitto in corso in Ucraina, con particolare attenzione agli sforzi per la pace, la protezione dei civili e la solidarietà internazionale.

Nel pomeriggio di oggi, Zelensky incontrerà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.