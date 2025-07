Guerra, comandante dei marines russi ucciso in un raid ucraino: l’annuncio di Zelensky

Un nuovo duro colpo per le forze armate russe nella guerra con l’Ucraina. Il comandante dei marines russi, il generale Mikhail Gudkov, è stato ucciso in un raid ucraino condotto nei pressi della linea del fronte. A dare la notizia è stato direttamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha definito l’operazione «una delle più efficaci dell’ultima settimana».

L’attacco, secondo fonti militari ucraine, sarebbe avvenuto con un preciso colpo di artiglieria a lungo raggio, mirato a un centro di comando russo.

Il generale Mikhail Gudkov, vicecapo della Marina militare russa, è stato ucciso nella regione di Kursk, vicino al confine nord-orientale con l’Ucraina, durante un attacco aereo che ha colpito un centro di comando russo a Korenevo. La notizia è stata diffusa tramite Telegram dal governatore del Territorio del Primorje, Oleg Kozhemyako, che ha ricordato Gudkov:

“Era un guerriero dallo spirito forte, che non si immaginava in nessun altro posto se non nella flotta”.