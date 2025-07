Prosegue a Roma la conferenza internazionale dedicata alla ricostruzione dell’Ucraina. L’obiettivo è tracciare un percorso concreto per la rinascita del Paese, duramente colpito dal conflitto. Tra i protagonisti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ricevuto apprezzamenti da più fronti per l’impegno del governo italiano nel sostenere Kyiv sia sul piano diplomatico che economico.

Ricostruzione dell’Ucraina, la conferenza a Roma continua

L’evento, co-organizzato dai governi italiano e ucraino, rappresenta il più importante appuntamento internazionale dedicato alla ricostruzione del Paese. Circa 5.000 i partecipanti, tra cui 100 delegazioni governative, 40 organizzazioni internazionali, oltre 2.000 aziende e numerosi rappresentanti della società civile. I lavori si articolano su quattro assi principali — imprenditoriale, umano, locale e istituzionale — con uno spazio dedicato alla cultura e alla tutela del patrimonio.

“La partecipazione così ampia, a così alto livello a questa conferenza, trasmette al mondo un messaggio importante: ognuno di noi è qui per fare la propria parte per un obiettivo comune, guardare oltre l’insopportabile ingiustizia che da più di tre anni viene inflitta al popolo ucraino e sapere immaginare ora un’Ucraina ricostruita, libera, prospera. Intendiamo raggiungere questo scopo non solo aiutando l’Ucraina a difendersi, portando avanti ogni sforzo per la pace ma anche sapendo immaginare il dopo, sapendo costruire quello che è stato distrutto, strade, ponti, scuole, chiese, ospedali”, ha detto la premier Giorgia Meloni nell’intervento inaugurale.

Nel frattempo, l’offensiva russa sulla città di Kiev e altre zone ucraine ha subito un’intensificazione. Zelensky ha definito gli attacchi “una chiara escalation del terrorismo russo” e ha chiesto ai partner internazionali di accelerare l’imposizione delle sanzioni, aumentare il sostegno militare e finanziare la produzione di droni intercettori e sistemi di difesa aerea.

Zelensky: “La Russia non cerca la pace”

Nel suo intervento alla sessione plenaria della Conferenza per la ripresa dell’Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di non avere alcuna intenzione di intraprendere un percorso verso la pace, sottolineando come il presidente Putin continui a respingere ogni proposta in tal senso. Ha evidenziato inoltre che, proprio alla vigilia dell’incontro di Roma, Mosca ha lanciato un nuovo pesante attacco su Kiev, utilizzando droni per colpire la capitale e altre aree del Paese, in un’escalation che ha definito terrorismo sistematico.

Ha sottolineato che la frequenza degli attacchi è aumentata e che l’Ucraina si trova a dover fronteggiare ogni notte centinaia di droni, con danni ingenti e crescenti. Per rispondere a questa minaccia, il presidente ucraino ha ribadito la necessità urgente di rafforzare i sistemi di difesa e incrementare la produzione di tecnologie militari, come droni intercettori e missili. Ha quindi rivolto un appello ai partner internazionali affinché aumentino i finanziamenti e accelerino gli investimenti nella sicurezza.

Secondo il presidente, è essenziale elaborare un piano chiaro di rilancio e resilienza, paragonabile allo spirito del Piano Marshall che contribuì a ricostruire l’Europa nel dopoguerra.

Ha anche ribadito che la ricostruzione dell’Ucraina rappresenta un’opportunità non solo per il suo Paese, ma anche per le economie europee e internazionali: gli investimenti nella rinascita ucraina, ha spiegato, potranno generare benefici condivisi, modernizzando interi settori industriali e tecnologici.

A margine della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell’Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato il lavoro di Giorgia Meloni, definendola un forte primo ministro.

Ucraina, prosegue a Roma la conferenza sulla ricostruzione: “Impegni da oltre 10 miliardi”

Durante il suo intervento alla sessione plenaria della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, a Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l’impegno dell’Italia nel sostenere Kyiv nella ricostruzione del Paese, ribadendo la volontà di contribuire a costruire un futuro solido per una nazione fiera e resiliente. Nonostante le devastazioni della guerra — dagli attacchi alle infrastrutture strategiche agli sfollamenti, dalle vittime ai bambini separati dalle famiglie — l’Ucraina, ha evidenziato Meloni, continua a mostrare vitalità economica e una straordinaria capacità di resistenza.

“Investire in Ucraina è un investimento su noi stessi perché riguarda ciascuno di noi, per questo dobbiamo essere orgogliosi del risultato che oggi raggiungiamo tutti insieme, nazioni, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, autorità locali, settore imprenditoriale, società civile. Insieme abbiamo assunto impegni con la conferenza di oggi per oltre 10 miliardi di euro“, ha sottolineato la premier.

Meloni ha quindi ribadito che l’obiettivo della comunità internazionale, e dell’Italia in particolare, deve essere quello di accompagnare l’Ucraina in un nuovo capitolo della sua storia, spinti da un senso di giustizia e responsabilità.

Secondo fonti della Farnesina, al termine della prima giornata della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, il valore complessivo degli aiuti ammonta a circa 10 miliardi di euro, che salirebbero a 15 includendo i contratti firmati dalle imprese.

In una nota diffusa nel pomeriggio, l’UE ha precisato che il nuovo pacchetto di accordi firmato con istituzioni finanziarie internazionali prevede 2,3 miliardi di euro, di cui 1,8 miliardi in garanzie e 580 milioni in sovvenzioni, con l’obiettivo di mobilitare investimenti fino a 10 miliardi. Von der Leyen ha sottolineato che l’Unione Europea resta il principale partner e investitore per il futuro dell’Ucraina.