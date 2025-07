Dopo l’annuncio delle dimissioni dal Parlamento Europeo, Carola Rackete torna al centro dell’attenzione, ma non per le sue scelte politiche. Roberto Vannacci, noto per i suoi attacchi diretti, ha pubblicato un’immagine provocatoria dell’ex eurodeputata che ha subito scatenato un acceso dibattito sui social.

Le dimissioni di Carola Rackete e la foto provocatoria di Vannacci: scoppia la polemica

Roberto Vannacci ha voluto esprimere il suo punto di vista sull’uscita di Carola Rackete dal Parlamento Europeo, abbassando però il livello del confronto. Ha condiviso diverse immagini dell’attivista, concentrandosi in particolare sulle sue gambe non depilate.

“Carola Rackete si dimette dal Parlamento europeo. Non ci mancherai! Ora speriamo che anche Ilaria Salis e Mimmo Lucano seguano l’esempio”.

In un secondo post, pur mantenendo lo stesso contenuto scritto del primo, ha scelto di sostituire le foto con altre che evidenziano maggiormente questo dettaglio estetico, spostando così l’attenzione dai motivi politici alle caratteristiche fisiche di Rackete. La reazione dei follower non si è fatta attendere: numerosi commenti hanno espresso disgusto e hanno rivolto insulti all’aspetto dell’attivista, alimentando un dibattito che si è focalizzato più sull’estetica che sul valore del suo mandato istituzionale.

Le dimissioni di Carola Rackete e la foto provocatoria di Vannacci: la replica dell’eurodeputato

Dopo l’attacco del Corriere della Sera, che lo ha accusato di body shaming per aver messo in evidenza le gambe non depilate di Rackete, Vannacci ha risposto spiegando che, secondo lui, la scelta di mostrare certi aspetti del proprio corpo è sempre volontaria e quindi legittima da evidenziare.

“Se una signora mette deliberatamente in pubblica evidenza un décolleté prorompente vuol dire che ne va particolarmente fiera e apprezza chi lo ripropone o lo ritrae altrettanto pubblicamente. Se la stessa signora mette deliberatamente e pubblicamente in evidenza delle gambe pelose, mi spiegate perché il ragionamento si dovrebbe invertire e la riproposizione di tale particolare estetico dovrebbe apparire sessista?”

Chiude, infine, con una stoccata rivolgendosi alla testata: