L’annuncio dei dazi al 30% imposti dall’amministrazione Trump ha riacceso tensioni diplomatiche tra Italia, Francia e Unione Europea. Giorgia Meloni ha espresso irritazione nei confronti della reazione dell’Eliseo, giudicandola poco collaborativa e poco attenta agli interessi italiani. Nel frattempo, la Lega ha puntato il dito contro Bruxelles, accusando l’Unione Europea di non aver difeso adeguatamente l’Italia di fronte alle misure protezionistiche degli Stati Uniti.

Lo scontro politico riflette le difficoltà di una risposta comune europea di fronte alla crescente pressione commerciale americana.

“Anche oggi, il governo è in stretto contatto con la Commissione europea e con tutti gli attori impegnati nella trattativa sui dazi. Una guerra commerciale interna all’Occidente ci renderebbe tutti più deboli di fronte alle sfide globali che insieme affrontiamo. L’Europa ha la forza economica e finanziaria per far valere le proprie ragioni e ottenere un accordo equo e di buon senso. L’Italia farà la sua parte. Come sempre“, si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, ha sottolineato in un’intervista al quotidiano Sueddeutsche Zeitung che sarà necessario adottare contromisure decise per contrastare i dazi statunitensi qualora non si raggiungesse un accordo equo con Washington. Klingbeil ha evidenziato l’importanza di proseguire con negoziati seri e orientati alla soluzione con gli Stati Uniti, avvertendo però che, in caso di esito negativo, l’Unione Europea dovrà intervenire per tutelare posti di lavoro e imprese europee.

Emmanuel Macron, attraverso un post su X, ha espresso la condivisione da parte della Francia e della presidente della Commissione europea di una forte disapprovazione per l’annuncio di dazi orizzontali al 30% sulle esportazioni europee verso gli Stati Uniti a partire dal 1° agosto. Macron ha ricordato che questa decisione è arrivata dopo settimane di intenso lavoro negoziale da parte della Commissione, basato su un’offerta solida e di buona fede. Ha quindi esortato Bruxelles a reagire con fermezza, sottolineando che, nell’ottica dell’unità europea, spetta alla Commissione dimostrare la determinazione dell’Unione nel difendere gli interessi europei.

Il presidente francese ha, infine, chiesto di accelerare la preparazione di contromisure credibili, utilizzando tutti gli strumenti disponibili, inclusa l’anti-coercizione, qualora non si raggiunga un accordo entro il 1° agosto, ribadendo il pieno sostegno della Francia alla Commissione nei negoziati volti a trovare un’intesa reciprocamente accettabile, nel rispetto dei rapporti commerciali e delle catene del valore integrate tra Europa e Stati Uniti.

Dazi Trump al 30%: la Lega punta il dito contro l’Ue

Nel frattempo, la Lega ha puntato il dito contro Bruxelles, accusando l’Unione Europea di non aver difeso adeguatamente l’Italia di fronte alle misure protezionistiche degli Stati Uniti. Lo scontro politico riflette le difficoltà di una risposta comune europea di fronte alla crescente pressione commerciale americana. Il partito di Matteo Salvini ha osservato che Trump non avrebbe motivo di prendersela con il nostro Paese, mentre invece a pagare il prezzo sarebbe un’Europa a guida tedesca.

Secondo la Lega, invece di minacciare ritorsioni che oltreoceano potrebbero risultare ridicole, la presidente della Commissione europea Von der Leyen dovrebbe eliminare l’eccesso di burocrazia Ue, che rappresenta il vero dazio che penalizza le imprese italiane, come dimostrato dagli effetti negativi dell’ideologia del Green Deal.