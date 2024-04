Le parole di Giorgia Meloni, premier e leader di FdI, al comizio del centrodestra a Potenza, a sostegno di Vito Bardi per le Regionali in Basilicata

La premier Giorgia Meloni, nel capoluogo lucano al comizio del centrodestra a sostegno di Vito Bardi per le Regionali di domenica e lunedì.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni sull’Italia

«I risultati del governo sono certificati da diversi indicatori che non sono del governo ma di soggetti terzi che dicono che l’Italia oggi, pur in una situazione che attorno a noi è esplosiva, sta facendo meglio di molti Paesi europei. Oggi non è più fanalino di coda».

I passi compiuti dal governo secondo Giorgia Meloni

«Abbiamo aiutato le famiglie e le madri, specie quelle lavoratrici. E’ così che si costruisce la vera parità, non me ne frega che mi chiamino presidenta, la vera parità è non costringere la donna a rinunciare a qualcosa, a un lavoro per avere un figlio, le due cose devono stare insieme».

L’unione del centrodestra

«Noi stiamo condividendo un’esperienza difficile e entusiasmante. Il centrodestra non sta insieme per interesse ma da trent’anni sta insieme per scelta, perché abbiamo una visione da costruire e dare a questa nazione. Non credete alle fake news sul fatto che litighiamo, vogliono mettere zizzania per rallentare l’attività del governo».

L’importanza delle tasse in Italia e il divario tra Nord e Sud