La premier Giorgia Meloni all’incontro “Per un’Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro” ha parlato del tema dell’utero in affitto definendolo disumano e ha aggiunto che con la maternità surrogata viene alimentato un mercato transnazionale spacciandolo con un atto di amore.

Leggi anche: Pd, Michele Emiliano: “Ricuciremo lo strappo con M5S”

Giorgia Meloni: “Utero in affitto disumano”

La premier ha dichiarato: “Continuo a ritenere l’utero in affitto una pratica disumana, sostengo la proposta di legge per cui diventi un reato universale. Spero venga approvata quanto prima“. La premier ha poi continuato: “Con la maternità surrogata viene alimentato un mercato transnazionale spacciandolo con un atto di amore. Ma nessuno mi può convincere che sia un atto d’amore considerare i figli come un prodotto da banco in un supermercato, non è un atto d’amore trasformare il legittimo desiderio di avere un figlio in un diritto che puoi garantirti con qualsiasi mezzo, con qualsiasi mezzo possibile“.

Le parole della ministra Roccella

“La tendenza alla denatalità italiana è grave. Il nostro Governo, per la prima volta, ha istituito le deleghe alla natalità, e le ha attribuite al ministero Pari Opportunità e Famiglia” ha detto la ministra Eugenia Roccella al convegno sulla denatalità in corso a Roma. “Ma la disattenzione al tema è durata troppi anni per non lasciare conseguenze che richiederanno un lungo arco di tempo per fermare e poi invertire la tendenza. Il calo delle donne in età fertile è ormai troppo pronunciato perché le misure per la natalità possano avere lo stesso effetto che avrebbero avuto quando ancora il numero delle donne giovani era consistente“.

Leggi anche: Schlein esige un cambiamento in Puglia: “Aprire un netto cambio di fase”