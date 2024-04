Il Partito Democratico esprime una “forte irritazione” riguardo alle recenti vicende giudiziarie emerse nella città di Bari e chiede un netto cambio di fase in Puglia.

Emiliano difende l’impegno contro il malaffare

Schlein ha sollecitato il massimo rigore e atti concreti, sia dal Pd pugliese che dal presidente Emiliano. In risposta alle richieste di Schlein, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ribadisce l’impegno dell’amministrazione regionale contro il malaffare e le mafie. Sottolinea che il rispetto della legalità e delle regole è sempre stato fondamentale per l’attività istituzionale, politica e amministrativa della regione.

Vigilanza e denuncia delle irregolarità

Emiliano evidenzia l’impegno costante dell’amministrazione regionale nella vigilanza e nella denuncia di ogni forma di irregolarità. Fa riferimento a una serie di azioni, inclusa la denuncia di gravi reati che hanno danneggiato la regione, come la truffa nel settore agricolo.

Il ruolo del Nirs nell’attività di controllo

Il presidente sottolinea il ruolo fondamentale del Nucleo ispettivo regionale sanitario (Nirs), potenziato per individuare e denunciare ogni segnalazione in ambito sanitario. Questo organismo, attualmente guidato da un ex prefetto antimafia, ha contribuito in modo significativo all’attività di controllo, spesso dando il via a inchieste basate sulle sue segnalazioni. L’urgenza di affrontare la questione emerge con forza dalle dichiarazioni di Schlein ed Emiliano.