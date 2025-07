Dopo mesi di attesa e tensioni sul futuro dell’ex Ilva, arriva l’ufficialità: l’Autorizzazione Integrata Ambientale è stata concessa. L’annuncio è arrivato direttamente dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha definito il provvedimento “una svolta decisiva” per il rilancio dello stabilimento di Taranto.

L’Aia provvisoria per l’ex Ilva: un passo cruciale verso la decarbonizzazione

“Mi è appena arrivato il messaggio che l’Aia, l’Autorizzazione integrata ambientale, per l’ex Ilva di Taranto è stata rilasciata pochi minuti fa. Taranto continuerà, lo stabilimento è salvo“. Con queste parole il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato la notizia al Congresso della Cisl.

L’ex Ilva è salva, l’Aia è arrivata: l’importante annuncio del ministro Urso

Nel corso del suo intervento al XX Congresso della Cisl, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’ex Ilva di Taranto, definendo il provvedimento una misura provvisoria e ponte in attesa dell’approvazione da parte dei Comuni del piano di decarbonizzazione. Urso ha spiegato che il governo ha concesso tempo ai Comuni per consultare il Consiglio comunale, sottolineando però che non è possibile imporre la nave rigassificatrice senza il consenso locale, né procedere a gare senza certezza sull’effettiva realizzazione degli investimenti.

Ha, inoltre, evidenziato il rischio imminente rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Milano, che senza un’Aia potrebbe disporre la chiusura dello stabilimento, provocando gravi ripercussioni sociali e occupazionali non solo a Taranto ma anche nelle imprese del Nord Italia. Per evitare tale collasso, il governo ha assunto la responsabilità di garantire, attraverso gli organi tecnici competenti, l’autorizzazione necessaria per mantenere aperti gli impianti.

La Conferenza dei servizi ha espresso un parere favorevole all’Aia, che include numerose prescrizioni ambientali per migliorare le performance dello stabilimento, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e tutela della salute pubblica. Tuttavia, alcune autorità territoriali – Regione Puglia, Provincia e Comuni di Taranto e Statte – hanno espresso parere contrario, criticando la mancata sottoscrizione dell’Accordo di Programma relativo al piano di decarbonizzazione.