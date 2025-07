Governo e sondaggi politici: una buona e una brutta notizia per Giorgia Meloni e FdI

Il panorama politico italiano continua a essere segnato da un delicato equilibrio tra aspettative e incertezze. Giorgia Meloni e FdI, protagonisti della scena governativa, si trovano oggi a fare i conti con un quadro complesso: da un lato, i sondaggi politici offrono segnali di consenso che confermano una base solida di sostenitori; dall’altro, emergono preoccupazioni legate a sfide interne e alle difficoltà nella gestione delle politiche governative.

Questo mix di speranze e criticità rappresenta una sfida importante per Meloni e il suo partito, chiamati a mantenere un equilibrio tra l’attuazione del programma politico e la fiducia degli elettori.

Mille giorni di governo Meloni: ministri e provvedimenti tra consensi e critiche

Nel bilancio dei primi mille giorni di governo Meloni, Matteo Salvini risulta il ministro meno apprezzato, raccogliendo il maggior numero di giudizi negativi (42%) da parte di elettori sia di maggioranza sia di opposizione, anche se tra gli stessi elettori leghisti non viene indicato come il peggior membro dell’esecutivo. Tra i più apprezzati spiccano invece la presidente del Consiglio (41%), il ministro degli Esteri Antonio Tajani (16%) e soprattutto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, considerato il miglior esponente del governo dalla maggioranza degli elettori delle opposizioni, con un 18% di preferenze spontanee e il 38% tra chi esprime un’opinione.

Daniela Santanchè, ministro del Turismo, è invece l’unica figura fortemente bocciata, con solo l’11% di giudizi positivi e il 66% di pareri negativi, incluso il 51% di elettori di centrodestra che la respinge. Tra gli altri ministri, le valutazioni più favorevoli vanno al ministro della Difesa Guido Crosetto (33% di apprezzamenti contro il 39% di critiche) e di nuovo a Giorgetti (33% positivi, 35% negativi), dati superiori a quelli registrati da Meloni (34% positivi e 55% negativi) e Tajani (30% positivi, 48% negativi).

Per quanto riguarda le misure adottate, l’inasprimento delle norme contro il femminicidio è il provvedimento più sostenuto (38%), anche se tra gli elettori di centrodestra si posiziona solo al quarto posto (34%), superato dall’eliminazione del reddito di cittadinanza, molto apprezzata in generale (29%) e particolarmente amata dal centrodestra (51%), ma fortemente contestata dalle opposizioni (33%), con un’opposizione particolarmente netta da parte del Movimento 5 Stelle (43%). Seguono l’inasprimento delle regole sull’immigrazione (41%) e quelle sulle occupazioni e manifestazioni pubbliche (35%). Sul versante delle misure meno gradite, il progetto del Ponte sullo Stretto risulta il più criticato (36%), mentre il Ddl Sicurezza genera forti divisioni tra elettorati, risultando il secondo provvedimento più osteggiato dalle opposizioni (50%), con punte del 60% nel Pd e del 63% in Avs, dove rappresenta la misura più contestata in assoluto.

Governo e sondaggi politici: una buona e una brutta notizia per Giorgia Meloni e FdI

Giorgia Meloni continua a essere il leader politico in cui gli italiani nutrono la maggiore fiducia, ma nel contempo diminuisce il sostegno verso il governo. È quanto emerge dal sondaggio condotto dall’istituto YouTrend per Sky TG24, pubblicato oggi, mercoledì 16 luglio.

Fratelli d’Italia resta il partito di maggioranza relativa con il 28,1% delle intenzioni di voto, segnando però una leggera flessione rispetto al mese precedente (-0,3%). Al secondo posto si posiziona il Partito Democratico con il 22,1% (-0,1%), mentre il Movimento Cinque Stelle registra una crescita al 12,7% (+0,8%). Incrementi si osservano anche per Azione (+0,4%, 3,6%), Alleanza Verdi e Sinistra (+0,4%, 7,3%), +Europa (+0,1%, 2,1%) e Italia Viva (+0,2%, 2%). Forza Italia resta stabile all’8,9%, mentre la Lega si attesta all’8,2% (-0,1%). Noi Moderati scende allo 0,3% (-0,1%). Gli altri partiti raccolgono il 4,7% delle preferenze, mentre la quota di astenuti e indecisi arriva al 41,6%.

Prosegue la tendenza negativa nei confronti dell’esecutivo guidato da Meloni, che perde terreno al 34% (-3%), mentre aumentano al 62% (+2%) le opinioni sfavorevoli.

La fiducia complessiva verso i principali leader politici diminuisce o rimane sostanzialmente invariata rispetto alla rilevazione del 16 giugno. Nel dettaglio, Giorgia Meloni guida ancora la classifica con il 34% (-1%), seguita da Giuseppe Conte stabile al 27%, Antonio Tajani al 26% (-2%) ed Elly Schlein al 25% (-1%). A pari passo con la precedente indagine restano Matteo Salvini al 22%, Carlo Calenda al 16% e Matteo Renzi all’11%. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella continua a essere la figura politica più apprezzata, con il 60% di gradimento, nonostante una lieve flessione del 3%.