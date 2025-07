Domani, mercoledì 2 luglio, Papa Leone XIV riceverà la premier Giorgia Meloni, in un’udienza fissata nel Palazzo apostolico alle 11.30. A renderlo noto è stata la sala stampa vaticana.

Papa Leone XIV riceverà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

L’incontro, che si svolgerà a porte chiuse, costituisce un momento di confronto diretto tra il Pontefice e la premier, con lo sguardo rivolto alle grandi sfide globali.

Pochi giorni fa, il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, aveva riferito che la visita della presidente del Consiglio si sarebbe svolta prima che papa Prevost avesse raggiunto la sede di Castel Gandolfo, a partire dal 6 luglio. Venerdì 6 giugno si era già tenuta la visita ufficiale al Santo Padre del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguito del colloquio privato con papa Prevost, il capo dello Stato aveva incontrato il Segretario di Stato Parolin. “Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato – aveva spiegato in quel frangente la sala stampa – è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti. Ci si è soffermati su temi di carattere internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente. Nel prosieguo della conversazione sono state affrontate alcune tematiche di carattere sociale, con speciale riferimento al contributo della Chiesa nella vita del Paese”.

I temi del prossimo incontro tra Papa Leone XIV e Giorgia Meloni

La visita di Giorgia Meloni a Papa Leone XIV segue la settimana che la presidente del Consiglio ha vissuto tra L’Aia e Bruxelles, tra il vertice Nato sul riarmo e il Consiglio Europeo dedicato al Medioriente e all’Ucraina. In tali occasioni, la presidente del Consiglio ha manifestato la sua volontà di ampliare il fronte internazionale che faccia pressione per un “cessate il fuoco” a Gaza. Come evidenziato dalla nota stampa in seguito all’incontro tra Mattarella e Parolin, vi saranno anche tematiche di natura interna che potrebbero essere trattate da papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

I precedenti scambi tra Papa Leone XIV e la premier Meloni

L’ultimo saluto informale tra il Santo Padre e la premier era avvenuto al recente Giubileo dei governanti di sabato 21 giugno, quando Papa Leone XIV ha tenuto un discorso in cui affrontava sia il tema della lotta alle disuguaglianze, che il valore della legge naturale. In quella circostanza, Meloni aveva chiesto al pontefice, in fila per stringergli la mano: “Nel frattempo ha avuto tempo di assestarsi?” Prevost le ha aveva risposto con un sorriso. Più tardi su Instagram la premier aveva assicurato di fare tesoro dei “preziosi insegnamenti che Papa Leone XIV ci ha consegnato in occasione del Giubileo dei Governanti e degli Amministratori. Ci ha ricordato che la politica va interpretata come missione e non come professione, e ha richiamato chiunque ricopre incarichi politici e di responsabilità a non perdere mai di vista la dignità della persona, ad operarsi sempre per il bene della comunità, a tutelare la famiglia e la vita e a promuovere l’educazione integrale dei giovani”. Inoltre, Il 20 maggio scorso la premier aveva avuto una conversazione telefonica con il pontefice “sui passi da compiere per costruire una pace giusta e duratura in Ucraina”. Una conversazione che aveva fatto seguito alla telefonata “tra Meloni e il Presidente Trump e gli altri leader europei, nel corso della quale è stato chiesto al Presidente del Consiglio italiano di verificare la disponibilità della Santa Sede a ospitare i negoziati. Trovando nel Santo Padre conferma della disponibilità ad accogliere in Vaticano i prossimi colloqui tra le parti, il Presidente del Consiglio ha espresso profonda gratitudine per l’apertura di Papa Leone XIV e per il suo incessante impegno a favore della pace”, come riportato da una nota di Palazzo Chigi.