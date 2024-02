Elly Schlein continua a battersi per i diritti civili e per la legalizzazione della cannabis in Italia, scontro con Forza Italia

Si apre nuovamente il dibattito in merito alla legalizzazione della cannabis in Italia, dopo l’approvazione in Germania.

Le dichiarazioni della segretaria del Pd Elly Schlein sulla legalizzazione della cannabis in Italia

Durante l’evento “Per gli Stati Uniti d’Europa”, organizzato a Roma da +Europa, la segretaria del Pd ha affermato:

«Battiamoci insieme per il matrimonio egualitario e per la legalizzazione della cannabis, approvata anche in Germania, sono battaglie importanti».

Dopo le parole della Schlein arriva la risposta di Beppe Grillo per la legalizzazione della cannabis in Italia

Sui social Beppe Grillo ha sostenuto la proposta e la legalizzazione della cannabis in Germania:

«Il parlamento tedesco ha approvato la legalizzazione della cannabis e la sua coltivazione ad uso ricreativo. E noi stiamo a guardare».

Il capogruppo di Forza Italia al Senato Ministro Gasparri si oppone alla legalizzazione della cannabis