Il presidente del Veneto Luca Zaia ha dichiarato che non voterà Vannacci alle Europee 2024. Il governatore ha spiegato di avere delle idee diverse.

Europee 2024, Zaia: “Non voterò Vannacci, idee diverse”

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha parlato delle elezioni europee e della candidatura di Vannacci. “Vannacci in lista? Nessuna battaglia. Il generale, come ama farsi chiamare, non è capolista ma sono scelte che ha fatto il partito” ha dichiarato il governatore, sottolineando di non essere d’accordo con alcune sue dichiarazioni, come la proposta delle classi separate e la concezione di Mussolini come statista. “Se lo voterò? Mi sentirei un traditore a non votare un veneto” ha aggiunto Zaia.

Europee 2024, Zaia: “Chi è contro l’autonomia è contro la Costituzione”

“I suoi ideali sono la Costituzione. La Costituzione prevede l’autonomia. Quindi, chi è contro l’autonomia è contro la Costituzione. Questo vale per tutti, anche per il generale” ha dichiarato ancora Luca Zaia, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa a Palazzo Balbi, a Venezia, come riportato da TgCom24.