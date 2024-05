Tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine sul lungomare di Napoli, si è sviluppata una protesta contro la presenza del generale Vannacci, candidato con la Lega alle elezioni europee, per la presentazione del suo libro.

Vannacci presenta il suo libro ‘Mondo al contrario’, al teatro di Arte Vesuvio sul lungomare di Napoli.

Circa 30 erano i manifestanti presenti a Napoli, hanno tentato di accedere al varco di via Nazario Sauro, chiuso dalle forze dell’ordine. Alcuni hanno lanciato dei palloncini pieni d’acqua contro gli agenti in assetto antisommossa e hanno tentato di superare le transenne.

I manifestanti, che intendevano dirigersi verso il luogo della presentazione, mostravano uno striscione con la frase ‘Vannacci Napoli non ti vuole, fattene una ragione’.

Uno di loro reggeva una bandiera palestinese, altri mostravano foto del generale con gli occhi coperti dallo slogan ‘cacciamolo‘.

«Non capisco perché non vengono in sala in pace, io sono per il confronto civile, li ascolterei e mi confronterei con loro. Ma questo invito che faccio non ha mai successo. E comunque no, non temo per la mia incolumità e non mi sento accerchiato. Non mi sento accerchiato ma mi preoccupa il contesto che si è venuto a creare».