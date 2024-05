Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in modo tragico, colpito da un fulmine a Santeramo in Colle, in provincia di Bari.

A Santeramo in Colle, in provincia di Bari, un ragazzo di 17 anni è morto per arresto cardiocircolatorio dopo essere stato colpito da un fulmine.

Stava pascolando il suo gregge insieme al padre nelle campagne del paese, quando il fulmine l’ha colpito. Inizialmente si è rialzato ma poi è deceduto pochi minuti dopo.

Ragazzo morto a Bari: l’intervento dei soccorsi

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato 18 maggio. Padre e figlio erano impegnati nell’attività di pascolo, quando il tempo è peggiorato velocemente e un violento temporale si è abbattuto sulle campagne di Santeramo in Colle.

Il fulmine ha colpito il minorenne, che non è morto all’istante, infatti ha avuto la forza di rialzarsi ma pochi istanti dopo è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio.

Sul posto sono giunti carabinieri e soccorritori sanitari, che purtroppo però non hanno potuto fare nulla per il giovane, solo constatare il suo decesso.

Come spiegato dall’Iss, un fulmine può provocare gravissimi danni se la persona viene colpita direttamente dalla scarica ma anche solo dalla corrente di ritorno nel terreno.

Ci può essere come in questo caso l’arresto del cuore ma anche quello respiratorio e bruciature letali.

Il consiglio per proteggersi all’aperto è evitare di ripararsi sotto alberi o vegetazione.