Froilanis Maireth Rivas Román, 34 anni, si trovava con dei parenti quando è avvenuta la tragedia. Tra agosto e ottobre, altre sei persone sono state uccise da un fulmine.

Morta colpita da un fulmine in spiaggia

La giovane venezuelana è morta davanti alla sua famiglia, dopo essere stata colpita da un fulmine sulla spiaggia di La Boquilla martedì pomeriggio. In quel momento era davanti al mare, nella zona conosciuta come Playa Azul. Il drammatico istante è stato ripreso da una telecamera di sicurezza. Il video mostra chiaramente il fulmine colpire Froilanis, che sembra stesse guardando qualcosa tra le mani.

Un uomo, che camminava nelle vicinanze, è immediatamente corso dalla donna, che si trovava stesa a terra.

La corsa in ospedale

Álvaro Cruz, direttore del Centro de Regulación de Urgencia (CRUE) di Cartagena, ha confermato che la 34enne è stata portata in ambulanza all’Ospedale Serena del Mar. I sanitari hanno cercato di rianimarla per 45 minuti, dato che aveva subito un arresto cardiorespiratorio. Tutti gli sforzi sono stati vani, non c’è stato altro da fare che constatarne il decesso. Secondo le statistiche circa il 30% delle morti causate dai fulmini è dovuto ad un infarto cardiaco improvviso. Ciò è determinato dalla voluminosa scarica di energia che attraversa il corpo in pochi millisecondi.

I precedenti

La morte di Froilanis Maireth Rivas Román non è la prima causata da un fulmine in Colombia. Un mese fa nel comune di Nechí in Antioquia, un temporale ha provocato la morte di tre persone. Lo sfortunato evento si è verificato nel villaggio de La Concepción e ha coinvolto tre minatori che stavano cercando di ripararsi da un forte acquazzone. Le vittime sono state raggiunte dal fulmine mentre tentavano di mettersi in salvo.