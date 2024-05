Nella casetta di Amici 23 è arrivato un guanto di sfida da parte di Lorella Cuccarini. La prof ha voluto mettere in sfida il suo allievo Mida contro Holden su un brano classico da poter riarrangiare e produrre a proprio piacimento ma…

Amici 23, Mida vs Holden

Mida ha fatto subito capire di non essere affatto contento del guanto di sfida deciso dalla sua prof in quanto pensa che Holden possa essere avvantaggiato rispetto a lui. Il motivo? Holden è un produttore mentre lui no. Dopo che Mida ha espresso i suoi pensieri c’è stata un po’ di tensione tra i due cantanti.

Tensione tra Mida e Holden

Mida si è rivolto a Petit dicendo che lui sicuramente lo capisce. Dopo questa frase, Holden si è sentito chiamato in causa. L’allievo di Zerbi è quindi intervenuto dicendo che non vuole essere trattato da scemo ed ha chiesto spiegazioni al collega. Mida si è giustificato dicendo che ultimamente si sente triste ma Holden non ci ha creduto.

Mida ha incontrato Lorella

Visti i pensieri di Mida, il cantante ha incontrato Lorella Cuccarini per spiegare il suo pensiero. La prof lo ha consigliato e spronato e lui si è lasciato andare ad un momento di sfogo tra le lacrime.