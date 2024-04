Gaia ha deciso di affrontare il suo ex fidanzato Mida, dopo la rottura che la sta facendo soffrire molto. La tensione in casetta è così forte che è inevitabilmente scoppiata la lite.

Amici 23, Gaia affronta Mida dopo la rottura: scoppia la lite

Dopo la rottura tra Gaia e Mida la tensione in casetta è palpabile. Dopo aver visto il cantante avvicinarsi ad Aurora, la sua sostituta, Gaia è scoppiata a piangere e poi ha preteso un confronto. La ballerina non ha superato bene la fine della loro relazione, per questo alcuni atteggiamenti del cantante hanno scatenato in lei insicurezze e sfoghi.

Tutto è iniziato quando Mida si è avvicinato ad Aurora, scatenando la reazione di Gaia, che è scoppiata a piangere. Per questo Gaia ha deciso di affrontarlo, ma il loro confronto si è presto trasformato in una lite. “Vieni tu da me sta**ato, quando dovrei essere io quella sca**ata. Prima dici che ti dispiace, poi dici che arrivo in finale grazie ad Aurora. Qua dentro cosa siamo stati per te? Un ca**o” ha dichiarato Gaia.

Amici 23, Gaia e Mida cercano di chiarire

Dopo la lite, Gaia e Mida si sono ignorati per diverse ore e la ballerina si è sfogata con l’amica Martina, tornando a mettere in discussione il sentimento del cantante. “La verità è che il sentimento da parte sua non c’è mai stato” ha dichiarato.

I due hanno poi cercato di chiarire, esprimendo il loro punto di vista. La ballerina ha fatto notare a Mida alcuni suoi comportamenti che non gli sono piaciuti. Per il momento sembrano aver deciso di voltare pagina, ma vista la sofferenza e le reazioni di Gaia di fronte agli atteggiamenti dell’ex non è escluso che ci possano essere nuovi confronti.