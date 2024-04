Ancora una volta Stefano De Martino ripensa al suo passato mostrando segni di rimpianto, già nel 2020 si era fatto rimuovere due tatuaggi dalla mano, confessando: «Fare un tatuaggio fa male, rimuoverlo fa molto male».

In due storie Instagram ha mostrato prima le bende posizionate sui punti sottoposti a trattamento, ha rivelato di stare bene e che le fasce non devono far preoccupare i suoi fan:

Stando alla posizione delle fasciature, l’ex ballerino ormai conduttore, potrebbe aver tolto le due spade incrociate con la sua data di nascita, 1989, e quello di un timone con di fronte due mani che si stringono.

Inoltre, sulla schiena invece quasi sicuramente ha rimosso la Virgen De Lijuan, la patrona dell’Argentina che si era tatuato per Belen.

Anche Belen, ormai diversi anni fa, ha effettuato la rimozione del tatuaggio dedicato a Stefano De Martino:

«Un tattoo è un disegno sulla pelle, come può esserlo su un foglio di carta. Non si tratta di cercare di rimuovere il dolore della perdita di un essere umano, non cerco di cancellare passione, amore, sguardi, ricordi, questo non si può fare, è impossibile. Non esiste un laser per rimuovere il dolore o la felicità. Ma esiste per rimuove un disegno che non ti piace più».