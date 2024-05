Maria Teresa Ruta è una showgirl molto conosciuta, ma in pochi sanno le difficoltà economiche da lei vissute a causa di una pensione percepita dal valore molto basso.

Maria Teresa Ruta e la rivelazione in tv sulla sua pensione

La carriera di Maria Teresa Ruta inizia nel 1978 con il teatro, poi partecipa a otto concorsi di bellezza vincendo quello di Miss Muretto. Nel 1986 si fa conoscere dal grande pubblico per la conduzione de La domenica sportiva, diventando una nota conduttrice televisiva.

La sua ultima esperienza televisiva risale al 2020 quando ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip, reality nel quale ha anche dichiarato le sue difficoltà economiche attuali.

Maria Teresa Ruta e la pensione percepita

«Il pubblico mi ama eppure io rischio di morire di fame» ha ammesso tempo fa a Pomeriggio Cinque.

La pensione della conduttrice ammonta a soli 275 euro, una cifra che non potrà garantirle una stabilità.

La Ruta ha rivelato però anche le cause di una cifra tanto bassa. Le sue agenzie avrebbero versato falsi contributi per la pensione, emettendo dunque false ricevute. La conduttrice non si è accorta subito di tale truffa, nel momento in cui ha cercato di intervenire per risolvere il problema le agenzie sono risultate inesistenti e tutta la documentazione è stata dichiarata falsa.