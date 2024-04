Maria Teresa Ruta si sposa per la dodicesima volta con il compagno Roberto Zappulla. Questa volta la cerimonia verrà celebrata in Italia, in modo che tutti i familiari potranno partecipare.

Maria Teresa Ruta si sposa con Roberto Zappulla

Ospite del programma Storie di donne al bivio, in onda su Rai2 sabato 20 aprile 2024, Maria Teresa Ruta ha svelato a Monica Setta che sposerà il compagno Roberto Zappulla. E’ la dodicesima volta che l’ex Vippona giura amore eterno all’uomo con cui divide la vita da tanti anni.

L’annuncio di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa e Roberto Zappulla si sono già sposati 11 volte, in giro per il mondo e con vari riti. Questa volta, però, il matrimonio si celebrerà in Italia. “Pensiamo di sposarci il 23 ottobre“, ha svelato la Ruta, sottolineando che vede il suo compagno come “il bastone delle mia vecchiaia“. L’unico rimpianto? Non aver avuto un figlio con Roberto:

“Rimpiango di non aver proseguito nel cammino della procreazione assistita quando io e Roberto volevamo un figlio. Avevamo fatto tutto, poi ci siamo fermati perché avevo timore che avendo un altro bambino i miei due figli Guenda e Gianamedeo potessero soffrire. E invece anni dopo sono stati proprio loro a dirmi che avrebbero avuto piacere ad avere un fratellino o sorellina, perché io ero una splendida mamma”.

Maria Teresa Ruta presto nonna

In ballo non ci sono solo le 12esime nozze con Roberto, ma anche la nascita del primo nipotino. Maria Teresa diventerà nonna e non vede l’ora di stringere tra le braccia il piccolo Noah, figlio della primogenita Guenda Goria e di Mirko Gancitano.