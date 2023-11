Maria Teresa Ruta: "Ho subito un tentativo di violenza"

Maria Teresa Ruta ha svelato per la prima volta di aver subito un tentativo di violenza ai suoi danni.

Maria Teresa Ruta: il tentativo di violenza

Maria Teresa Ruta ha rotto il silenzio su un tentativo di violenza da lei subito in passato e che – ha svelato – non avrebbe mai denunciato.

“Non ho denunciato un tentativo di violenza subito diversi anni fa. Ne ho parlato dopo, con grande dolore. Una grande autrice e cantautrice ha scritto questo testo leggendo o ascoltando le mie dichiarazioni. Ho parlato con grande dolore di questa cosa, lei ha pensato che potevamo provare ad aiutare le donne a parlare almeno tra noi, soprattutto sulla violenza domestica. Bisogna stare attente ai primi segnali, saperli leggere”, ha dichiarato a Radio2 Happy Family il volto tv. In tanti, tra i fan dei social, le hanno espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà per le sue parole, e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Al momento sembra che Maria Teresa Ruta non voglia svelare ulteriori dettagli in merito alla vicenda e pertanto ai fan non resta che attendere.

Oggi il volto tv sembra aver trovato la serenità grazie ai suoi due figli e a suo marito, Roberto Zappulla.