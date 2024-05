Lieto evento per Elisabetta Gregoraci che in questi giorni si è recata in Marocco con il compagno Giulio Fratini. In una storia su Instagram ha mostrato un "pancino" che non è passato inosservato, ma non è lei ad aspettare un figlio...

Per Elisabetta Gregoraci sono stati giorni speciali sotto ogni punto di vista. La showgirl ha trascorso queste festività in Marocco insieme al compagno Giulio Fratini. Recentemente molti follower non hanno potuto fare a meno di notare che per la showgirl è arrivata una lieta notizia. In una storia su Instagram la showgirl è apparsa sorridente mentre mostrava un “pancino” in dolce attesa che tuttavia non è il suo.

Elisabetta Gregoraci mostra sui social un “pancino” in dolce in attesa: il dettaglio non passa inosservato

Il “pancino” in questione che è stato immortalato sui social è quello di una sua amica che è in attesa di un bimbo (o bimba?). Le due sono sedute l’una di fianco all’altra e il viso sorridente di Elisabetta Gregoraci ci racconta molto di quanto questo momento sia stato per lei speciale. Nel frattempo, tra lei e il compagno tutto pare andare a gonfie vele. Qualche settimana fa il figlio Nathan Falco, avuto dall’ex Flavio Briatore ha compiuto invece 14 anni, un’età importante che lo ha “catapultato” nella fatidica adolescenza.

Il viaggio in Marocco con Giulio Fratini

La showgirl ha trascorso una vacanza a Marrakech con il compagno e per l’occasione è stato scelto un resort lussuoso situato nelle vicinanze di piazza Jemaa El Fna, in uno dei quartieri più antichi della città. Gregoraci ha condiviso su Instagram una serie di scatti, mostrando outfit elegantissimi, momenti di svago in piscina e persino la cavalcata su un cammello, momenti che sicuramente i suoi follower hanno saputo apprezzare.