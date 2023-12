Elisabetta Gregoraci torna in tv: condurrà un programma in Rai

Per la gioia dei fan, Elisabetta Gregoraci torna in tv. L’ex moglie di Flavio Briatore si prepara a condurre un programma in Rai, che l’ha già vista al timone in passato, ma che adesso dovrebbe andare in scena completamente rinnovato.

Elisabetta Gregoraci torna in tv: la vedremo in uno show Rai

Elisabetta Gregoraci si prepara a tornare in tv con un programma che, in passato, l’ha già vista davanti alla macchina da presa. Si tratta dello show Rai Made in Sud, che nel 2024 dovrebbe chiamarsi Made in Italy. A lanciare l’indiscrezione è stato TvBlog, che ha anche anticipato qualche novità sulla nuova edizione.

Elisabetta Gregoraci al timone di Made in Italy

Stando a quanto sostiene TvBlog, Made in Sud non cambia solo nome in Made in Italy ma si prepara a tornare in tv parecchio rivoluzionato. Innanzitutto, il cast dei comici non sarà più solo campano, ma ci saranno personaggi da ogni parte d’Italia. Inoltre, Elisabetta Gregoraci non sarà sola alla conduzione, ma affiancata dal duo comico Gigi e Ross.

Made in Italy: quando inizia lo show comico?

Elisabetta Gregoraci e Gigi e Ross dovrebbero debuttare con Made in Italy a partire da gennaio 2024, in prima serata su Rai2. Al momento, non è stato ancora reso noto il giorno d’inizio, ma probabilmente sarà dopo la Befana.