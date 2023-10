Elisabetta Gregoraci in lacrime per il figlio Nathan sui social: “Stai dive...

Suo figlio Nathan vola in Svizzera per studiare in un collegio a Ginevra ed Elisabetta Gregoraci, per l’occasione, si mostra in lacrime sui social.

Elisabetta Gregoraci in lacrime. Il motivo? Il figlio Nathan Falco, 13 anni, cambia scuola. Per volere dell’ex marito della showgirl Flavio Briatore, il ragazzino si trasferirà in un collegio in Svizzera.

Elisabetta Gregoraci in lacrime per il figlio: “Stai diventando grande”

Anche i ricchi piangono. Il figlio della Gregoraci è salito su un volo privato ed è partito alla volta della Svizzera per frequentare un collegio a Ginevra. La retta della rinomatissima scuola? Da capogiro. L’Istitut Le Rosey con sede a Rolle, sulle sponde del lago di Ginevra che Nathan frequenterà, infatti, ha una retta annua che supera i 100 mila euro.

“Giornata intensa amore mio. Piena di emozioni e di sensazioni diverse. Che dire, stai diventando grande amore”, ha scritto la showgirl sui social. “Per ogni scelta che farai io starò al tuo fianco”, ha aggiunto, postando uno scatto del figlio sul volo (rigorosamente) privato diretto a Ginevra.

Il trasferimento in Svizzera

Il possibile trasferimento in Svizzera del ragazzo era già stato anticipato in tv dalla Gregoraci che ne aveva parlato durante l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. La showgirl aveva ammesso di avere delle riserve sul cambiamento dato che non voleva separarsi dal figlio. Evidentemente, le cose poi sono cambiate.

Il collegio Le Rosey – bilingue e biculturale ­– che frequenterà Nathan è dotato di due campus di extra lusso. La reception si trova in un castello medievale. La scuola è nota per essere frequentata da principi, magnati e vip.