Ospite a Verissimo, sabato 4 maggio, Ludovica Valli ha raccontato della sua terza gravidanza e del rapporto con le sue sorelle e l’assenza del padre.

Il racconto del rapporto tra le tre sorelle Valli

Sui social, molti fan hanno notato un distacco tra le sorelle Valli, soprattutto tra Beatrice e Ludovica. Più volte la stessa Ludovica è intervenuta a chiarire che, nonostante gli screzi, hanno un bel rapporto, ma a Verissimo ha rivelato ulteriori dettagli:

«Abbiamo un rapporto, ma non è stretto. Forse, con Eleonora un po’ di più. Siamo completamente diverse, ma voglio bene a entrambe, ci mancherebbe. Speravo di avere un rapporto migliore, di essere migliori amiche, ma nella vita a volte capita. Ci provi e ci riprovi e le cose non vanno. Però sto così bene con me stessa, con la mia famiglia e di conseguenza non voglio forzare nessuna situazione. Oggi, va bene così».

La malattia della mamma di Ludovica Valli

Le prime discussioni tra le sorelle sono nate nel periodo della malattia della mamma, quando Ludovica decise di allontanarsi e andare a Formentera:

«Sono scappata quando mia madre è stata meglio, sono la più piccola delle tre e non voglio dire che ne ho risentito di più, però ho pensato che quando mia madre non ci sarebbe stata più, io non sapevo fare nulla, non avevo una mia indipendenza. Perciò, ho deciso di partire e quell’esperienza a Formentera, dove ho lavorato, mi ha del tutto cambiato la mia vita».

Le difficoltà vissute nell’infanzia da Ludovica Valli

Ludovica si è lasciata andare ad un racconto intimo sulla sua vita, rivelando ulteriori dettagli sulla mancanza del padre nella sua vita:

«Sono stata una bambina molto amata, anche se quando ero piccola, mio padre se n’è andato di casa e ho realizzato tutto quando sono diventata molto più grande».

I rapporti con il padre, oggi: