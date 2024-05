Nella serata di oggi, sabato 25 maggio, la madrina, Camille Cottine, dal palco del Grand Théâtre Lumière guiderà la cerimonia di chiusura della 77esima edizione del Festival di Cannes 2024: la consegna della Palma d’Oro al miglior film e tutti gli altri premi. Ma facciamo un passo indietro: ecco tutti i premi già assegnati.

I vincitori e i premi già assegnati nel Festival di Cannes 2024

A decretare i vincitori sarà la giuria guidata da Greta Gerwig, Ebru Ceylan, Lily Gladstone, Eva Green, Nadine Labaki, Juan Antonio Bayona, Pierfrancesco Favino, Kore-eda Hirokazu e Omar Sy. Tuttavia bisogna ricordare che i premi già assegnati sono i seguenti:

Menzione speciale – Norah di Tawfik Alzaidi (opera prima)

Premio Giovani – Holy Cow di Louise Courvoisier (opera prima)

Miglior Attrice – Anasuya Sengupta in The Shameless

Miglior Attore – Abou Sangaré in L’Histoire de Souleymane

Miglior Regia ex aequo – I Dannati di Roberto Minervini / On Becoming a Guinea Fowl di Rungano Nyoni

Premio della Giuria – L’Histoire de Souleymane di Boris Lojkine

Premio Un Certain Regard Miglior Film – Black Dog di Guan Hu

Palma d’Oro d’Onore: Meryl Streep, George Lucas e Studio Ghibli

Cerimonia di premiazione: dove vederla in diretta

Per seguire la cerimonia di premiazione di Cannes 2024 ci saranno due soluzioni, gratis e legali. su France 2, per il territorio francese, mentre per il pubblico internazionale, Italia compresa, la cerimonia di premiazione e chiusura di Cannes 2024 sarà visibile con Brut, agenzia stampa del Festival. L’inizio della diretta è prevista alle h.18:45, ora italiana.