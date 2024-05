Ormai Fedez e Chiara Ferragni non sono più una coppia, lo sanno tutti e anche i fan che credevano in un riavvicinamento, hanno dovuto ricredersi. Tutto fa pensare che questa situazione non si riparerà, per lo meno non a breve, anche le parole di un amico in comune, ovvero il dj Francesco Facchinetti.

Le parole di Francesco Facchinetti sulla crisi fra i Ferragnez

Un tempo erano i Ferragnez, amati e invidiati da tutti, adesso l’ex coppia d’oro dei social è separata da alcuni mesi e sembra che questa situazione rimanga così, almeno per ora.

Molti speravano tornassero insieme, fra cui l’amico Francesco Facchinetti, che ospite a La vita in diretta, ha parlato di questo tema. Il producer ha detto il suo pensiero in merito a questo periodo complicato.

Ha rivelato di aver parlato con Fedez e di avere alcuni consigli da dare: “Conosco Federico e anche Chiara. Loro sanno cosa penso di questa situazione, secondo me devono trovarsi dei professionisti che li aiutino a uscire dalla crisi. Occorrono persone competenti”.

La frecciatina di Francesco Facchinetti a Fabio Damato

Francesco Facchinetti ha parlato con un velo di tristezza, in merito a una coppia di amici che ormai è lontana dall’immagine felice di un tempo.

Però ha voluto dire al sua anche su una figura che gravita intorno a questa storia, quella del manager Fabio Damato.

“Chiara dovrebbe cercare persone credibili. Damato ha detto prima di essere un manager, poi un general manager. Questa figura è responsabile di un progetto e di quello che succede. Quindi l’artista può dire e fare delle cose sbagliate. Io sono manager e la colpa di ciò che accade ai miei artisti è mia. Io cerco di prendermi più responsabilità possibili, mi stupisce quando Damato nei documentari e nelle interviste diceva di essere il manager, poi adesso dice di essere il general manager”.