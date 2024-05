Villa Matilda doveva essere un nido d’amore e un luogo in cui trascorrere parte delle vacanze estive per Fedez e Chiara Ferragni, ma non sarà così; un sogno infranto dopo l’ufficialità della vendita.

Villa Matilda ufficialmente in vendita

Il nome Matilda era stato dato dalla coppia in onore della cagnolina di Chiara Ferragni, deceduta lo scorso 29 luglio. La notizia della vendita di Villa Matilda è stata ufficializzata dalle foto apparse sul sito di Chiusano immobiliare, rapidamente condivise da Selvaggia Lucarelli sui social. Questa notizia è una ulteriore preoccupazione per i fan della coppia poiché non fa che indicare come la separazione tra i due sia definitiva.

La struttura supera i 900 mq e si sviluppa su due piani, a questi si aggiunge il seminterrato e la piscina che dà sul celebre lago. Per avere Villa Matilda, Fedez e Chiara Ferragni, spesero 5 milioni di euro.

Il futuro di Villa Matilda

Ubicata, per la precisione, a Pognana Lario, sul lago di Como, Villa Matilda è stata progettata dagli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali; il suo stile classico si sposa con l’architettura della villa, e delle dimore storiche che sorgono nel territorio circostante.

Il mercato immobiliare attende con interesse il destino di Villa Matilda, una proprietà che, nonostante le sfide logistiche, rappresenta un pezzo di paradiso sul Lago di Como.