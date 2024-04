Chiara Ferragni sarebbe stata avvistata sul lago di Garda, forse per sondare il terreno in previsione dell'acquisto di una nuova villa

Secondo i rumors la villa che i Ferragnez avevano comprato sul lago di Como rimarrebbe a Fedez, in fase di separazione.

Chiara Ferragni dice addio alla villa a Como

Villa Matilda a Pognana Lario, sul Lago di Como, era stata acquistata dalla coppia poco più di un anno fa. “Our happy place” l’aveva definita Chiara Ferragni in un post su Instagram. Nonostante tutti i bei ricordi legati a quel luogo, l’imprenditrice digitale avrebbe deciso di lasciare la casa al futuro ex marito. Sembra tuttavia già pronta a rimpiazzarla. Il quotidiano QuiComo ha raccontato che ultimamente la fashion blogger è stata avvistata sul lago di Garda: “L’imprenditrice digitale starebbe cercando casa sul lago di Garda poiché la Villa sul lago di Como rimarrebbe a Fedez dopo la separazione“.

La visita a Salò

La Ferragni si è interessata particolarmente a Salò, dove è stata paparazzata in compagnia delle amiche storiche Veronica Ferraro e Chiara Biasi. Le tre donne hanno passato la serata nel Bar Italia, facendo sorgere non pochi dubbi tra i fan. Tutte, infatti, abitano a Milano e non è ancora chiaro come mai si siano date appuntamento nella città bresciana.

L’ipotesi

“La presenza di Ferragni in quel di Salò” scrive QuiComo “secondo alcune voci, sarebbe dovuta al fatto che starebbe cercando casa sul lago di Garda che l’avrebbe affascinata quanto, se non più del lago di Como“. La 36enne sembrerebbe quindi pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.