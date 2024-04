Dopo giorni di silenzio, Chiara Ferragni è tornata sui social. L’imprenditrice è stata immortalata dalla madre Marina Di Guardo mentre abbraccia i figli Leone e Vittoria, tornati da un viaggio con il papà Fedez.

Chiara Ferragni torna sui social: la foto con Leone e Vittoria

Dopo che i figli Leone e Vittoria sono partiti per una vacanza con papà Fedez a Miami, Chiara Ferragni è sparita dai social. L’imprenditrice è scesa in un silenzio tombale, che è stato interrotto solo quando i pargoli sono tornati in Italia. A postare il primo scatto di famiglia è stata la mamma Marina Di Guardo.

La foto scattata da Marina Di Guardo

Nella foto in questione, si vede Chiara Ferragni che abbraccia i figli Leone e Vittoria. Marina Di Guardo non ha aggiunto nessuna didascalia strappalacrime, ma si è limitata ad aggiungere qualche cuoricino. Ovviamente, i bambini sono ritratti di spalle, così come prevede l’accordo post separazione dei Ferragnez.

Chiara Ferragni: perché è scesa nel silenzio?

Adesso che Chiara è tornata sui social, anche se l’ha fatto dal profilo di mamma Marina, i fan si sono tranquillizzati. Una domanda, però, sorge spontanea: perché la Ferragni è scesa nuovamente nel silenzio? Ormai, ogni cosa che fa sembra nascondere altro e anche questa volta i dubbi portano ad una strategia di comunicazione.