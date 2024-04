Belen Rodriguez: il crollo dopo Celebrity Hunted

Belen Rodriguez ha parlato del periodo buio che ha vissuto dopo Celebrity Hunted. La showgirl argentina ha avuto un vero e proprio crollo, ma fortunatamente è riuscita a risorgere.

Intervistata da Today, Belen Rodriguez ha raccontato la sua avventura a Celebrity Hunted. Il reality, attualmente in scena su Amazon Prime Video, è stato registrato un anno fa e l’ha vista mettersi alla prova in coppia con la sorella Cecilia Rodriguez. Il programma è stato divertente, ma subito dopo ha avuto un vero e proprio crollo.

In merito a Celebrity Hunted, Belen Rodriguez ha raccontato:

“È l’unico (programma, ndr) che avrei fatto, sinceramente. Trovo che sia più di un reality. È fatto talmente bene che in realtà mi sembrava di essere una protagonista di una serie tv e, adesso che le serie tv vanno così di moda, perché non esserne protagonista? Poi una serie d’azione, super avventurosa… (…) Tante volte avrei dovuto scappare ma non sono mai scappata, perché comunque a livello fisico mi piace esserci per le persone che amo. Tante volte mi è capitato in amicizia e in amore, ma non con la mia famiglia, perché sono veramente tanto fortunata e ho una famiglia dalla quale non sarei mai scappata, per fortuna. Sono sempre rimasta, sono una che rimane, sono una leale. Nella buona e nella cattiva sorte io rimango. Mi trovi sempre lì”.